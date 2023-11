Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024, criticou o atual líder do Executivo municipal, Ricardo Nunes (MDB)

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou que Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da cidade, passou o dia “posando no camarote de eventos” enquanto moradores da capital sofriam com a falta de energia causadas pelas chuvas que atingiram o estado na sexta-feira (3) .

Nunes esteve no evento do UFC São Paulo e no GP de São Paulo de Fórmula 1 durante o fim de semana e publicou nas redes sociais registros de sua presença nos locais. Em comentários nos posts, internautas criticaram o prefeito de São Paulo. “Enquanto curte aí, parte da cidade está sem luz e água”, escreveu um usuário.

No começo da noite de domingo (5), Boulos também criticou Nunes e reclamou da empresa Enel, responsável pelo fornecimento de energia na cidade de São Paulo.

"Comida desperdiçada, prejuízo, comércios prejudicados. Quem vive em São Paulo, está sentindo na pele a incompetência monumental da Enel. E pra piorar a situação, enquanto milhares de paulistanos estão há mais de 48 horas no escuro, o prefeito Ricardo Nunes passa o dia posando no camarote de eventos”, disse o deputado federal.

Comida desperdiçada, prejuízo, comércios prejudicados... Quem vive em São Paulo, está sentindo na pele a incompetência monumental da Enel.



E pra piorar a situação, enquanto milhares de paulistanos estão há mais de 48 horas no escuro, o prefeito Ricardo Nunes passa o dia posando… — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 5, 2023









500 mil sem energia

Segundo o último comunicado da Enel, 500 mil imóveis ainda estão sem energia nesta segunda-feira (6). Desde sexta-feira (3), as chuvas deixaram mais de 2,1 milhões de pessoas sem luz. A situação está sendo resolvida gradualmente pela Enel, que prevê reestabelecimento total na terça-feira (7).

Na manhã desta segunda-feira, Ricardo Nunes afirmou a TV Globo que as regiões que seguem sem energia precisam de remoção de árvores que caíram sobre a fiação, no entanto, a retirada pelos agentes da Prefeitura depende da desenergização pela Enel.

Dentre os bairros que ainda sofrem com a falta de energia estão: Campo Limpo, Vila Mariana, Planalto Paulista e Ipiranga, na Zona Sul, o Jaçanã e a Freguesia do Ó, na Zona Norte, o Butantã, na Zona Oeste e Guaianases e Mooca, na Zona Leste.

As chuvas ainda deixaram sete mortos no estado , sendo uma pessoa em Limeira, atingida por um muro; uma em Osasco, após queda de árvore sobre um carro; uma em Santo André, atingida por destroços que caíram de um prédio; uma em Suzano e duas na capital, todas após quedas de árvores; e uma em Ilhabela, em decorrência de um naufrágio.

Nunes deve se reunir ainda hoje com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araujo Feitosa Neto, além dos diretores das concessionárias Enel, CPFL Energia, Neoenergia Elektro e EDP Brasil, no Palácio dos Bandeirantes, para tratar da falta de eletricidade na capital e região metropolitana.

Eleições 2024

De acordo com a Pesquisa Datafolha realizada de 29 a 30 de agosto, Boulos aparece na frente da disputa eleitoral, com 32% das intenções de voto. Ricardo Nunes aparece em segundo lugar, com 24%. Em terceiro, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), alcança 11% das intenções.

Em seguida, vêm o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 8%, e o ex-deputado Vinicius Poit (Novo), em quinto lugar, com 2%. Brancos, nulos ou nenhum somam 18% e 5% não souberam indicar um nome.

As eleições municipais de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro, em primeiro turno, e no dia 27 do mesmo mês, em segundo turno, para onde houver necessidade.