Reprodução Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (5) que trabalhará para que todas as inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) sejam gratuitas nos próximos anos. A declaração foi feita durante visita à sede do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), em Brasília.

“Investir em educação não é gasto é investimento”, disse o chefe do Executivo federal. “A gente vai se encaminhar para que as pessoas não precisem sequer pagar taxa do Enem. Temos que fazer uma combinação para que se torne mais atrativa para os jovens fazerem o seu Enem e entrarem na universidade”.

Para se inscrever ao Enem 2023, o estudante precisou desembolsar R$ 85. Não precisaram pagar pessoas que estão matriculadas no terceiro ano do ensino médio, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar e que frequentou o ensino médio em colégio público ou como bolsista integram em unidade educacional privada.

O ENEM é uma das provas mais aguardadas e abrangentes do Brasil, abrindo portas para milhares de estudantes que buscam o acesso ao ensino superior. Em 2023, o número de inscritos cresceu em comparação com o ano anterior.

Neste ano, 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o exame. No ano passado, o número foi de 3,4 milhões de pessoas.

“O Enem voltou a ter crescimento no número de inscritos e as mulheres são a maioria. As escolas estão preparadas para receber nossos jovens para a prova. Tudo isso faz parte do trabalho do governo federal de valorização da educação. Além disso, anunciamos na semana passada o Desenrola do FIES, para renegociar dívidas dos estudantes”, declarou Lula neste domingo.





O recorde de inscritos na história do exame ocorreu em 2014, sob o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), quando 8,7 milhões de pessoas se inscreveram para realizá-lo.

A realização do exame continua sendo uma etapa importante para muitos estudantes que buscam o ensino superior, independentemente das questões políticas e das metas de inscrição.