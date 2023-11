Reprodução Presidente Lula





Neste domingo (5) milhões de estudantes em todo o Brasil estão enfrentando o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023. Com a participação de cerca de 3,9 milhões de alunos inscritos, este ano registra um aumento em relação a 2022, quando 3,4 milhões de candidatos realizaram o exame. No entanto, os números ainda estão abaixo das expectativas declaradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início deste ano.

O ENEM é uma das provas mais aguardadas e abrangentes do Brasil, abrindo portas para milhares de estudantes que buscam o acesso ao ensino superior. Em 2023, o número de inscritos cresceu em comparação com o ano anterior.

Entretanto, mesmo com esse aumento, os números ainda não atingiram as expectativas do presidente Lula, que, em junho deste ano, durante a inauguração do campus do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) em Paulista, expressou seu desejo de bater o recorde de inscritos no ENEM.

O recorde de inscritos na história do exame ocorreu em 2014, sob o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), quando 8,7 milhões de pessoas se inscreveram para realizá-lo.

O presidente Lula justificou seu desejo de superar o recorde de inscritos no ENEM como uma resposta ao que ele considera uma desmotivação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo Lula, Bolsonaro teria desencorajado os jovens a fazerem a prova, e ele estava determinado a provar que os jovens brasileiros desejam continuar seus estudos.

Apesar de o número de inscritos no ENEM 2023 estar abaixo das expectativas do presidente de bater o recorde de 2014, é importante destacar que o resultado ainda representa um aumento em relação ao ano anterior.





A realização do exame continua sendo uma etapa importante para muitos estudantes que buscam o ensino superior, independentemente das questões políticas e das metas de inscrição.

A realização do ENEM é uma oportunidade para os jovens demonstrarem seus conhecimentos e conquistarem seus objetivos educacionais.