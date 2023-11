jcomp / Freepik Prova de redação acontece no primeiro fim de semana do Enem





Neste domingo (5), ocorrerá o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) neste ano de 2023. Com grande expectativa, a prova receberá um impressionante número de aproximadamente 3,9 milhões de estudantes em todo o Brasil.

O ENEM, ao longo de suas duas décadas de existência, tem se consolidado como uma importante ferramenta de avaliação e oportunidade para milhares de jovens que buscam ingressar no ensino superior.

Desde sua criação em 1998, o ENEM passou por diversas transformações e polêmicas, mas seu propósito central de avaliar o desempenho dos estudantes e facilitar o acesso à educação superior permanece inalterado.

O exame é uma iniciativa do Ministério da Educação que visa aferir o conhecimento dos alunos que concluíram o ensino médio e, ao mesmo tempo, promover a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil.

Em 2009, o ENEM se transformou na principal forma de ingresso em universidades federais e instituições públicas de ensino superior, através do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Além disso, ele também passou a ser utilizado como critério para programas de bolsas de estudo, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Desafios e polêmicas

A trajetória do ENEM não foi isenta de desafios e polêmicas. Vazamento de questões, problemas na correção das provas, questões controversas e a acessibilidade de pessoas com deficiência foram alguns dos pontos que geraram debates e aprimoramentos ao longo dos anos.

Em algumas edições, houve vazamentos de questões antes da realização das provas. Isso gerou preocupações quanto à segurança e à integridade do exame. Para evitar tais problemas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) tem adotado medidas para garantir a confidencialidade das questões.

Em 2019, houve problemas na correção das provas de redação, resultando em notas inconsistentes para muitos participantes. Além disso, em algumas edições, a divulgação das notas foi atrasada, causando ansiedade e incerteza entre os candidatos.

Ainda assim, o exame continua desempenhando um papel fundamental na seleção de estudantes e na avaliação da qualidade do ensino no país.





Expectativas para o ENEM 2023

O ENEM 2023 chega com a responsabilidade de avaliar e oportunizar milhões de jovens brasileiros. Com a pandemia da COVID-19 afetando o ensino e a preparação de muitos estudantes, a expectativa é que a edição deste ano traga desafios.



No primeiro dia de provas, os candidatos enfrentarão questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, e a tão temida redação. No segundo dia, que será no próximo domingo (12), serão avaliados em Ciências da Natureza e Matemática.

Para os participantes, o ENEM representa a oportunidade de concretizar seus sonhos acadêmicos e profissionais, enquanto para o país, é uma ferramenta importante para medir a qualidade da educação e promover a inclusão no ensino superior.

Neste domingo, a história do ENEM continuará, e milhões de estudantes demonstrarão seu conhecimento e capacidade em busca de um futuro promissor.