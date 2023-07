Reprodução: Arquivo pessoal Deputado Yury do Paredão ao lado de ministros do presidente Lula

O deputado federal Yury do Paredão (PL-CE), ameaçado de expulsão do Partido Liberal por ter aproximação com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem uma carreira de empresário e produtor musical de cantores como Jonas Esticado, uma dos maiores sucessos do forró na atualidade.

O parlamentar também já foi preso no ano de 2018 após aparecer me um vídeo atirando na direção de um funcionário de uma fazenda no Ceará. "Vamos ver se ele tem cócegas agora", dizia uma voz ao fundo da gravação.

Paredão ainda se envolveu em um novo escândalo no ano passado. Na época, a Polícia Federal cumpriu dez mandados de busca de apreensão e dois de prisão preventiva contra suspeitos de terem cometidos crimes contra a administração pública.

Em atualização...