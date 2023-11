Wilson Dias/Agência Brasil Ana Moser, ministra do Esporte





A ex-ministra do Esporte, Ana Moser, foi nomeada nesta quarta-feira (1°) para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal do Sesc, substituindo Carlos Lupi (PDT-RJ), ministro da Previdência.

A nomeação de Moser e a dispensa de Lupi foram oficializadas por meio de publicação no "Diário Oficial da União".

No âmbito de suas novas responsabilidades no Sesc, Ana Moser receberá uma remuneração de R$ 4.770 por cada reunião do conselho em que participar, com potencial para totalizar R$ 28.620 mensais, uma vez que o Conselho Fiscal do Sesc pode se reunir até seis vezes por mês.

O Conselho Fiscal do Sesc é composto por representantes do comércio, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Planejamento, do INSS, do Ministério do Desenvolvimento Social, e trabalhadores.

Este órgão tem a responsabilidade de fiscalizar e examinar as contas da entidade e propor ações em caso de irregularidades no orçamento.





A trajetória de Ana Moser inclui sua demissão do cargo de ministra do Esporte em setembro, decisão tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa mudança foi parte de um movimento político mais amplo para trazer o Centrão para o governo.

Na época de sua saída, Moser lamentou a interrupção de políticas públicas inclusivas em seu ministério e enfatizou que as promessas de campanha relacionadas ao esporte tiveram pouco tempo para serem implementadas. Como consequência, o novo ministro do Esporte nomeado por Lula foi o deputado André Fufuca (PP-MA).