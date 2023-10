Reprodução/X - 13.10.2023 Felipe Neto





A polêmica em torno de uma foto do youtuber Felipe Neto com uma caixa de Bis, um popular chocolate da marca Lacta, tem gerado discussões fortes na internet. O influenciador, que possui uma audiência massiva nas redes sociais e costuma expressar suas opiniões políticas, tornou-se alvo de boicote por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

A origem dessa polêmica remonta à publicação de uma foto na qual Felipe Neto posa com uma caixa de Bis, um dos produtos da marca Lacta. Porém, o contexto político no qual a imagem foi compartilhada levou a uma série de reações controversas.

O youtuber possui um histórico político que passou por diversas transformações. Inicialmente, o influenciador era conhecido por suas posições antipetistas radicais, mas sua perspectiva política sofreu uma guinada notável durante as eleições presidenciais de 2018. A partir desse momento, ele se tornou uma voz crítica ao governo de Jair Bolsonaro e passou a expressar seu apoio a causas progressistas.

A parceria entre Felipe Neto e a Lacta, portanto, adquiriu uma dimensão política devido ao histórico do influenciador. Alguns críticos apontaram que ele já promoveu cancelamentos de empresas por razões semelhantes, o que gerou controvérsias sobre a coerência de suas ações.

A reação ao chamado boicote à Lacta foi variada. Alguns internautas sugeriram substituir o Bis por produtos da marca concorrente, a Nestlé.

Por outro lado, líderes políticos, incluindo os senadores Randolfe Rodrigues e Humberto Costa, manifestaram apoio a Felipe Neto comendo chocolates e destacando a importância da diversidade de opiniões no espaço público.

Após a intensa repercussão do episódio, Felipe Neto pediu uma trégua aos críticos e destacou a necessidade de manter um diálogo saudável e respeitoso.

“Entendo todo o ódio que eu causei nas pessoas que defendem esse regime, mas que tal agora a gente tentar seguir com as nossas vidas, tentar diminuir essa intensidade de ódio. Eu nunca pedi a morte de ninguém, eu nunca pedi para ninguém ser executado, agredido. Eu agradeceria muito se a gente pudesse encontrar um equilíbrio. Eu não falo de política no meu canal de YouTube. Relaxa, relaxa”, declarou o influenciador.





A Mondelez Brasil, empresa fabricante da Lacta, emitiu uma declaração afirmando que a contratação do influenciador não tem relação com apoio político e reforçou seu compromisso com a diversidade de opiniões.