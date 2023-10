Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28/05/2019 Advogado Fabio Wajngarten

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, elogiou a atuação do ministro da Defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Múcio, e da Força Aérea Brasileira (FAB) na condução das operações de resgate de brasileiros que estão em Israel.

"Como brasileiro e judeu reconheço e agradeço a impecável atuação do ministro da Defesa, José Múcio - e da FAB - que comanda com eficiência a repatriação de brasileiros que estavam em Israel, como já ocorrido no conflito Rússia-Ucrânia", escreveu Wajngarten nas redes sociais neste domingo (15).



No início da madrugada de hoje, o quinto voo da Operação Voltando em Paz chegou ao Rio de Janeiro, com 215 brasileiros repatriados e 16 pets. Com a chegada do avião, já são 916 resgatados de Israel desde o início do conflito com o grupo extremista Hamas.

As missões de repatriação vão continuar até que todos os 2,7 mil brasileiros que desejam deixar o país possam regressar ao Brasil, afirmou o Planalto. A previsão do Itamaraty é que sejam, no total, 15 voos para finalizar a operação.

"Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula", disse o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer.

A ordem de prioridade para ser repatriado leva em conta os brasileiros que residem no Brasil, além de pessoas com deficiência, idosos, grávidas e grupos com menores de idade.

A sexta aeronave vai buscar brasileiros que estiverem na Faixa de Gaza, área dominada pelo Hamas e alvo de constante bombardeios israelenses em contraofensiva aos ataques do grupo extremista. O avião, cedido pela Presidência da República, está em Roma, na Itália, e aguarda autorização para ir ao Egito.

Dezesseis brasileiros — entre adultos e crianças — que passaram os últimos dias abrigados em uma escola da cidade de Gaza foram transferidos nesse sábado (14) para a cidade de Rafah, perto da fronteira com o Egito, na região sul, e aguardam a operação.