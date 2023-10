Reprodução / CNN Brasil - 15.01.2023 Bombardeio na Faixa de Gaza no 9º dia de conflito

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou neste domingo (15) que o país não tem interesse em travar uma guerra no norte contra o Hezbollah .



"Não temos interesse em uma guerra no Norte. Não queremos agravar a situação", disse ele em entrevista a jornalistas, citada pela imprensa local.



"Se o Hezbollah escolher o caminho da guerra, pagará um preço muito alto. Muito pesado. Mas se se conter, respeitaremos isso e manteremos a situação como está", completou Gallanta, observando que houve trocas de tiros através da fronteira entre Israel e Líbano.

Neste domingo, combatentes do Hezbollah lançaram um míssil contra uma vila na fronteira norte de Israel , matando uma pessoa e ferindo ao menos três.

Em comunicado, o Hezbollah disse que o bombardeio foi uma resposta às investidas israelenses que mataram um jornalista da Reuters e dois civis idosos na última sexta (13). As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que estavam investigando o ocorrido.



Depois do ataque do Hezbollah deste domingo, militares israelenses pediram que a população não se aproxime em até 4 km da fronteira com o Líbano. Eles ainda informaram que estavam interrompendo os serviços de GPS na região como parte de suas operações.