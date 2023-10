Divulgação/CECOMSAER Aeronave da Força Aérea Brasileira partirá com destino a Israel

O segundo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros em Israel decola na tarde desta segunda-feira (9), de Brasília, informou o Ministério das Relações Exteriores. Desde sábado (7), Israel está em guerra contra o grupo Hamas.



O primeiro avião já tinha saído do Brasil neste domingo (8) e pousado em Roma, onde aguardava autorização de Israel para fazer a repatriação. Agora, ambas as aeronaves foram autorizadas a pousarem no país.

Até o momento, a embaixada brasileira em Tel Aviv, em Israel, recolheu dados de cerca de 1,7 mil brasileiros que querem ser repatriados. A maioria deles são turistas que estão hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

Segundo o Itamaraty, os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade. Neste primeiro momento, residentes no Brasil que não têm passagem aérea serão priorizados. Segundo o Itamaraty, cerca de 14 mil brasileiros residem em Israel e 6 mil na Palestina.

"Face à incerteza quanto ao momento em que poderão ocorrer os voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reitera recomendação de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar", orienta a pasta, em nota.



O Itamaraty contabiliza três brasileiros desaparecidos na região, todos binacionais. Eles estavam em um festival de música eletrônica que aconteceu no sábado no distrito sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. O evento foi alvo de ataque do grupo Hamas.