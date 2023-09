Reprodução: Instagram Jair Bolsoanro já se internou e passou por várias cirurgias desde a facada sofrida em 2018





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , voltou a ser internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sentir um desconforto intestinal em decorrência do atentado a faca que sofreu quando era candidato à presidência em 2018.

A informação foi divulgada pelo advogado e assessor de imprensa de Bolsonaro, Fábio Wajngarten. De acordo com ele, Bolsonaro realizou exames do tráfego digestivo, “dentre eles a lavagem intestinal”, teve alta e já voltou à sua residência.

O Pr @jairbolsonaro apresentou novamente desconforto intestinal decorrente da facada ocorrida em 2018, foi internado no Hospital DF Star em Brasília, realizou exames do tráfego digestivo, dentre eles a lavagem intestinal.

A equipe do iG tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do hospital para confirmar o atendimento ao ex-presidente e pedir mais detalhes sobre seu estado de saúde, mas as ligações não foram atendidas.