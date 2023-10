Reprodução/Brookings Eleições municipais e regionais de Israel foram adiadas por três meses

O Ministério do Interior de Israel informou nesta quarta-feira (11) que o país suspendeu as eleições municipais e regionais previstas para 31 de outubro. Essa é a primeira vez que o país adia eleições desde 1973, durante a Guerra de Yom Kippur.

Todos os municípios, conselhos locais e conselhos regionais seriam eleitos, assim como seus respectivos líderes. As votações, a princípio, devem ocorrer daqui três meses, como prevê o ministério.

No último sábado (7), Israel sofreu um ataque do grupo extremista Hamas, dando início a uma nova escalada de conflitos que perdura há quatro dias. O número total de mortos entre Israel e Palestina ultrapassou os 2.255. Destes, 1.055 são palestinos que morreram na Faixa de Gaza e 1.200 israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Palestina e o Exército de Israel, respectivamente.

Quanto aos feridos, na Faixa de Gaza são 5.184 e em Israel são 2.800. O Exército de Israel afirma ainda que 1.500 combatentes do Hamas foram encontrados mortos em cidades próximas à Faixa de Gaza, conforme as tropas avançaram para tomar controle do território perdido.