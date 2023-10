Reprodução: commons - 08/04/2022 Ex-governador João Doria





O ex-governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta terça-feira (3) que se arrependeu de ter apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições presidenciais de 2018. O empresário tratou como “equívoco” ter associado seu nome ao do capitão da reserva.

“Sim [me arrependo]. O direito ao arrependimento é prova de grandeza e equilíbrio. Não tenho compromisso com erro e com o equívoco. Aprendi com meu pai que, quando você comete um erro, peça desculpa e reconheça, porque você não será mal avaliado por reconhecer e pedir desculpas pela sua falha”, declarou em entrevista ao Brazil Journal.

“O pior é quando você insiste no erro e mantém opiniões equivocadas. Foi um equívoco, acompanhado por milhões de outros brasileiros que também acreditaram que aquilo seria o melhor caminho que, infelizmente, não foi”, acrescentou.

Doria relatou que é católico e costuma fazer orações, além de meditar. Por conta disso, revelou ter se transformado em um homem mais calmo e conciliador, optando sempre pelo diálogo e evitando conflitos.

“Hoje sou uma pessoa mais experiente por aquilo que adquirir na iniciativa privada, depois como prefeito e governador de São Paulo. Então sigo um aprendiz da vida e respeitador dos valores”, concluiu.





Doria e sua trajetória política



Doria governou a cidade de São Paulo de 2017 a 2018, quando renunciou para concorrer ao governo do estado paulista.

O ex-governador enfrentou uma disputa acirrada contra Márcio França (PSB-SP) e saiu vitorioso, associando seu nome ao de Bolsonaro, criando a campanha "BolsoDoria". Após vencer a eleição, o empresário governou o estado de 2019 a 2022.

No ano passado, ele tentou concorrer à presidência, porém não conseguiu obter apoio suficiente da liderança nacional do PSDB, o que o levou a desistir da candidatura.

Em outubro de 2022, Doria deixou o partido e se afastou da vida pública. Atualmente, ele tem se dedicado exclusivamente à iniciativa privada.