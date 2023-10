Edilson Rodrigues/Agência Senado O presidente da comissão, Arthur Maia

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro ouve nesta terça-feira (3) o empresário Argino Bedin, suspeito de ter financiado os atos golpistas. Inicialmente, no início da sessão, o presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia (União-BA), anunciou uma reunião da comissão na quarta-feira (4) para discutir a votação de novos requerimentos de convocação nesta reta final.

Contudo, a reunião ira acontecer às 13h de hoje. Maia justificou que gostaria de tentar um acordo entre base governista e a oposição, no entanto, ao decorrer da oitiva de Bedin, mudou de opinião e resolveu apresentar os documentos ainda nesta terça-feira. O presidente da comissão também irá discutir o relatório final da CPMI.

"Nessa reunião nós discutiremos a convocação de quinta-feira, que está marcada a convocação do senhor Beroaldo e também um acordo de procedimento para a votação, a discussão e votação do relatório no dia 17. A gente sabe que a oposição trará um voto em separado, então temos que organizar aqui, já que é o final de uma CPMI, qual que será o espaço que será dado a cada uma das partes para fazer a leitura do seu relatório", continuou o presidente do colegiado.

A base da comissão defende a convocação do general Walter Braga Netto, que foi candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Já a oposição, quer a convocação de integrantes da Força Nacional, como o Comandante do Batalhão de Pronto Emprego da Força Nacional, Sandro Augusto de Sales Queiroz.

O presidente da comissão optou por uma votação relâmpago antes da oitiva de Argino Bedin nesta terça-feira. Os congressistas votaram, por 14 a 10, a rejeição da convocação de Sandro Augusto de Sales Queiroz, que chefiava a Força Nacional no dia 8 de janeiro.

"Eu estou aqui de fato respeitando a minoria. Eu não posso admitir que sejam aprovados apenas os requerimentos que deseja a maioria, porque se não, nós perdemos o cerne da nossa investigação", afirmou Maia após anunciar que o requerimento foi negado.

A relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA) afirmou que pretende ouvir comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nas próximas semanas e que deve entregar o relatório em 17 de outubro. O prazo final é 20 de novembro.

Além da sessão de quinta-feira (5), há também uma audiência marcada para o dia 10 de outubro, sem confirmação do convocado e com risco da oitiva ser cancelada devido ao baixo quórum, visto que será uma semana de feriado.