Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Metrô, CPTM e serviços da Sabesp estão paralisados desde 0h desta terça-feira (3)

A presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, afirmou nesta terça-feira (3) que a greve ocorre por decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas . O Metrô, CPTM e serviços da Sabesp estão paralisados desde a primeira hora de hoje.

“Essa greve só acontece porque o governador Tarcísio não topou a catraca livre [...] Se ele estivesse preocupado com o trânsito da população, ele toparia esse desafio, preservaria o direito de protesto dos trabalhadores e o transporte para as pessoas se deslocarem”, afirmou Camila Lisboa ao Bora Brasil.

Em coletiva nesta manhã, o governador de São Paulo declarou que a greve é "ilegal", "claramente política" e contraria os interesses dos cidadãos.

"Infelizmente o que a gente esperava tá se concretizando, temos aí uma greve de metrô, CPTM, Sabesp, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve tem por objetivo a defesa do interesse muito particular e aí a quem tá entrando em greve tá se esquecendo do mais importante que é o cidadão", afirmou Tarcísio.

De acordo com Camila, as privatizações que causam problemas para a população. “São Paulo para todos os dias pela 'Via Calamidade', a Via Mobilidade, das linhas 8 e 9”, disse. "Há mais de 1 ano e meio, quando a concessão começou, já houve oito descarrilamentos na linha 8, um na linha 9, trens atrasados, trem com porta aberta, 200 dias de velocidade reduzida, pessoas perdendo dias de trabalho, chegando atrasadas”, acrescentou.





Quais linhas são afetadas pela greve?

As linhas do Metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão suas atividades interrompidas, de acordo com o sindicato;

Da CPTM, o sindicato paralisa todas as linhas de gestão pública: 10-Turquesa, 12-Safira e 13-Jade. As linhas 7-Rubi e 11-Coral voltaram a funcionar parcialmente.

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô, que são operadas pela iniciativa privada, funcionam normalmente. E as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM também, pelo mesmo motivo.

Ponto facultativo

O governo de São Paulo e a prefeitura informaram que há ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais e municipais nesta terça. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a medida visa reduzir os prejuízos à população.