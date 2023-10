Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil - 14/09/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar neste domingo (1º) após passar por uma cirurgia no quadril e outra nas pálpepras na última sexta-feira (29). A equipe médica antecipou a alta do chefe do Executivo, que anteriormente estava prevista para terça-feira (3).

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Lula agradeceu as orações de apoio e disse estar pronto para "correr uma maratona."

"Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona", escreveu Lula.

O procedimento feito por Lula no quadril foi uma artrosplasia, em que é colocado uma prótese na articulação desgastada. A cirurgia visa proporcionar a recuperação do movimento da articulação, além de dar conforto para realização de atividades diárias.

Já a cirurgia nas pálpebras visa remoção a pele flácida das pálpebras ou retirar o excesso de bolsas de gordura ao redor dos olhos.

O presidente da República trabalhará da residência oficial do Palácio da Alvorada, enquanto se recupera. Ele ainda passará por sessões de fisioterapia.

Uma estrutura foi construída junto à entrada do palácio no intuito de permitir que a imprensa acompanhe o cotidiano do presidente enquanto ele estiver em reclusão em sua residência.