Ricardo Stuckert/PR - 31/08/2023 Lula pode ter alta hoje

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "caminhou, subiu e desceu escadas" neste domingo (1º), informa o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, onde Lula está internado em Brasília.



De acordo com o hospital, as equipes médicas avaliam a possibilidade do presidente ter alta ainda hoje. Na sexta-feira (29), Lula passou por uma cirurgia no quadril.

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite estável e segue em recuperação. Caminhou, subiu e desceu escadas. As equipes médicas do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Ana Helena Germoglio e Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polesello, responsáveis pelo seu cuidado, avaliam a possibilidade de alta ainda para o dia hoje", diz o boletim médico divulgado nesta manhã.

A cirurgia a qual Lula foi submetido foi uma artoplastia total de quadril, realizada para colocar um prótese do lado direito do quadril, onde o presidente tinha uma artrose. O desgaste na cartilagem que reveste as articulações vinha causando fortes dores, das quais o presidente se queixou bastante nos últimos meses.



Além da cirurgia no quadril, Lula aproveitou a internação para realizar uma blefaroplastia, procedimento para remover a pele enrugada das pálpebras.