Reprodução/TV Presidente Lula passou por cirurgia





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já andou pelo quarto, conversou sobre política e de assuntos relacionados ao trabalho, segundo a médica Ana Helena Germoglio. O petista passou por uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira (29)

Lula passou por um procedimento chamado artroplastia total do quadril. Isso significa que a equipe médica retirou a cartilagem desgastada na articulação do presidente e colocou uma prótese. Ele estava reclamando de muitas dores na cabeça do fêmur desde o ano passado.

A cirurgia começou por volta das 13h30 e terminou uma hora e dez minutos depois. Por conta da anestesia geral, Lula ainda passou por uma blefaroplastia entre 15h até 16h. O médico Roberto Kalil, responsável por acompanhar a saúde do petista, relatou que o segundo procedimento estava previsto para ocorrer.

O presidente acordou poucas horas depois das duas cirurgias e seu quadro clínico é estável. Ele já foi levado para o quarto. A expectativa é que Lula tenha alta entre segunda (2) e terça (3).

O médico Kalil relatou que o chefe do Executivo federal terá fazer exercícios "o mais breve possível" e usará andador no período de recuperação.





Período de recuperação

A equipe de comunicação de Lula informou que o presidente trabalhará pelas próximas três semanas no Palácio da Alvorada.



“Já vamos sair aqui do hospital com o presidente levantando e andando. Não há limitação dele trabalhar no Alvorada. Agora a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho (trabalho). A cabeça dele já está funcionando perfeitamente, mas claro que entre despachos um e outro, vai haver fisioterapia e repouso”, explicou a doutora Ana Helena.

Os médicos do petista também recomendaram que ele não faça nenhuma viagem de quatro a seis semanas. A expectativa é que Lula participe da COP (Confederência do Clima das Nações Unidas), no Emirados Árabes, no final de novembro.