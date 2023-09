Reprodução General Augusto Heleno na CPMI

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro (PL) é ouvido pela CPMI dos Atos Golpistas nesta terça-feira (26). A convocação foi feita pela relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Durante fala inicial, Heleno afirmou que "jamais tratou de assuntos eleitorais" com os subordinados no GSI. Ele ainda declarou que não teria informações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro porque deixou de ser ministro no dia 31 de dezembro de 2022.

O militar ressaltou que não esteve visitando os acampamentos golpistas após a eleição, visto que não achava algo interessante. "Era uma manifestação política e pacífica", disse o general.

Acompanhe ao vivo:





Sobre a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que relatou uma reunião em 2022 com o ex-presidente e os comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade de um golpe, Heleno afirmou que "Cid não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens, isso é fantasia".

Questionado sobre ter tido acesso à minuta de golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres , Augusto Heleno nega ter conhecimento sobre o plano golpista. "Nunca, nunca tive a intenção de sair das quatro linhas da Constituição", respondeu o general.

Em atualização...