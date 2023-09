Reprodução / CNN Brasil - 24.07.2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino, é cotado como possível indicado de Lula ao STF





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , visitou o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (20), e disse estar certo de que Lula fará "boas escolhas" na indicação de um(a) novo(a) ministro(a) para a vaga de Rosa Weber.

"Não existe campanha para ministro do Supremo, não existe pleito, pedido, solicitação para ser ministro do Supremo, porque é uma designação do presidente da República e aprovação do Senado. (...) E eu estou, com a graça de Deus, muito bem no Ministério da Justiça. Deixo o presidente Lula amadurecer a reflexão dele acerca de muitas alternativas que ele tem, e tenho certeza que ele vai fazer boas escolhas", disse o ministro.







Dino participou de uma homenagem aos 35 anos da Constituição, que serão completados em 5 de outubro. Após a cerimônia, ele falou à imprensa que já foi juiz auxiliar da Corte, e que “é sempre bom estar no Supremo”. Quando cumprimentou o ex-ministro Carlos Velloso, Dino foi questionado sobre a sucessão de Weber e disse “deixa a vida me levar”.

"Eu tenho vindo constantemente aqui. É também uma forma de reencontrar pessoas pelas quais eu tenho grande admiração, a exemplo do ministro Carlos Mário Veloso, que foi presidente do tribunal. Eu fui juiz auxiliar aqui já há mais de 20 anos, então é sempre bom estar aqui no Supremo", e que a visita lhe dá um “gostinho de saudade”.