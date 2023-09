Kremlin - 12.07.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi condenado pelo TPI

O ministério do Interior da Rússia incluiu o presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), Piotr Hofmanski, na lista de procurados do país. As informações foram divulgadas pela agência russa de notícias Ria Novosti.



No portal virtual da pasta, a decisão diz que o jurista é "procurado com base em um artigo do Código Penal".

No último dia 17 de março, o Tribunal Penal Internacional, que não é reconhecido pela Rússia, emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin , e contra a Comissária dos Direitos da Criança do país, Maria Lvova-Belova.

Os dois são acusados de "crime de guerra de deportação ilegal de crianças" e de "transferência ilegal de crianças das áreas ucranianas ocupadas pela Rússia".



Em resposta à decisão, três juízes do TPI e o procurador Karim Khan foram incriminados pela Rússia sob várias acusações, entre as quais "ataque a um representante de um Estado estrangeiro sob proteção internacional com o objetivo de dificultar as relações internacionais" e "incriminação de uma pessoa sabidamente inocente"