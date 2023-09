Reprodução A vítima passou por cirurgias e está estável, mas seu estado é grave





Uma mulher passou por uma cirurgia no cérebro e está em estado grave após ter sido arremessada de um brinquedo no Mirabilândia, parque de diversões localizado em Olinda-PE, na última sexta-feira (22). Num vídeo que registrou o acidente, é possível ouvir o estrondo no momento em que a vítima atinge o chão.

Dávine Leandro Muniz Cordeiro tem 34 anos e desde o acidente está internada no Hospital da Restauração, na capital pernambucana. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no parque e foi socorrida ao hospital.

Além da intervenção cirúrgica no cérebro, ela foi submetida a cirurgias na face e para colocar um dispositivo capaz de controlar a pressão intracraniana. A vítima despencou do brinquedo chamado “Wave Swinger” quando uma das correntes do equipamento se rompeu, causando diversas fraturas e traumatismo cranioencefálico. Apesar da gravidade, o quadro da coordenadora pedagógica é estável.





Após o acidente, o Mirabilandia continuou funcionando até ser forçado a parar as atividades quando foi interditado pelo Procon de Pernambuco, e terá cinco dias para apresentar um relatório sobre a manutenção periódica de todos os brinquedos instalados no parque.

“Achei que fosse a próxima a voar do brinquedo”, disse a professora Lorrayne Ferreira, amiga de Dávine que também estava no brinquedo, à emissora local TV Jornal.

“A gente escolheu esse brinquedo para ir, que aparentemente era mais seguro, que daria um pouco menos de medo. A gente entrou, subiu lá no brinquedo tudo certinho, travou. Deu cerca de 2 voltas, quando ia completar a segunda, eu tinha acabado de olhar para ela, quando olhei para frente, só escutei o estrondo. O pessoal que estava no brinquedo começou a gritar imediatamente. Ele já foi parando, não sei se porque era o ciclo dele, ou se pararam”, disse Lorrayne.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PE) também iniciou uma investigação e solicitou a documentação referente à prestação de serviços de manutenção dos equipamentos, além de sua periodicidade.

O CREA-PE também avaliará se os profissionais responsáveis pela manutenção e operação dos brinquedos são devidamente habilitados a desempenhar essa função.