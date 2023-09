Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo - 30/08/2023 Ministro Alexandre de Moraes, do STF

O empresário bolsonarista Marcos Soares Moreira, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por participar dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro, foi preso novamente no Espírito Santo após decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

O pedido de prisão preventiva foi feito por Moraes após o empresário descumprir as medidas cautelares impostas quando ele ganhou liberdade provisória e xingar os ministros do Supremo. Na decisão, o ministro afirmou que ele agiu com 'total desprezo pela Justiça'.

"A possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas", escreveu Moraes. "A notícia de que o acusado descumpriu a medida cautelar a ele imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória constitui motivo suficiente para a decretação da prisão."

A prisão aconteceu após o empresário publicar um vídeo no TikTok, mesmo estando proibido de usar as redes sociais. Na gravação, ele fez novos ataques aos ministros da Corte, chamando-os de "bandidos, criminosos, canalhas e corruptos".

"Não estou com medo. Para mim é indiferente estar aqui ou lá dentro (da prisão). Mas eu jamais vou me curvar a vocês bandidos que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Quer me prender, pode prender. Manda o PCC, que vocês apoiam", disse ele nas imagens.