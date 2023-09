Ricardo Stuckert/PR - 31/08/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O governo federal anunciou nesta quinta-feira (21) o adiamento do lançamento do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) em São Paulo, que estava programado para ocorrer na próxima segunda-feira (25) no Memorial da América Latina.

A decisão de adiar o evento foi tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que permanecerá em Brasília na próxima semana devido a uma cirurgia agendada para o dia 29 de setembro.

A remarcação da data para o lançamento do PAC em São Paulo ainda não foi definida. No entanto, o governo planeja expandir a apresentação do programa para outros estados, incluindo Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Lula já participou de eventos similares no Rio de Janeiro e no Piauí.





O evento em São Paulo estava previsto para contar com a presença de ministros e diversas autoridades, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Além do adiamento do lançamento do PAC, o governo enfrenta outras importantes decisões a serem tomadas, incluindo a escolha dos sucessores do procurador-geral da República, Augusto Aras, e da ministra Rosa Weber, que preside o Supremo Tribunal Federal.