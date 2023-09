Jefferson Rudy/Agência Senado - 19.06.2023 Senador Marcos do Val (Podemos-ES)





O senador Marcos do Val, representante do Espírito Santo, surpreendeu nesta quinta-feira (21) ao anunciar sua intenção de sair do partido Podemos e se filiar ao PSDB. No entanto, sua tentativa de migração foi interrompida pelos tucanos, que optou por não aceitar sua filiação.

Do Val chegou a compartilhar uma imagem nas redes sociais ao lado do líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas, dando a entender que sua entrada na sigla estava prestes a se concretizar. O senador também comunicou sua intenção de liderar o maior bloco de oposição no Senado.

No entanto, o movimento de filiação ao PSDB liderado por Izalci foi barrado pelo próprio partido, que anunciou que o pedido de Marcos do Val seria indeferido. Como resultado, o senador recuou em sua decisão e anunciou que permanecerá no Podemos.

“A Direção Nacional do PSDB foi surpreendida com notícia referente a pedido de filiação do senador Marcos do Val e comunica que, caso venha a ocorrer, encaminhará o seu indeferimento”, comunicou a legenda.





Marcos do Val, que foi eleito pelo Cidadania em 2018 e posteriormente se filiou ao Podemos em 2019, também aproveitou a oportunidade para expressar críticas ao PSDB em sua declaração pública.

“O PSDB que era o mesmo do ministro Alexandre de Moraes e do Alckimin. Mostraram o medo que estão. Permaneço no Podemos”, rebateu Do Val ao Portal G1.