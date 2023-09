Marcos Corrêa Almir Garnier Santos ao lado Paulo Sérgio (Exército), Baptista Júnior (Aeronáutica) e Jair Bolsonaro





A Marinha soltou uma nota oficial nesta quinta-feira (21) em resposta às informações relacionadas à suposta menção do ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier Santos, na delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

A nota enfatizou o compromisso da instituição com o estrito cumprimento da lei e destacou que a opinião de um oficial não reflete a posição oficial da Marinha.

A informação sobre a suposta menção de Garnier Santos na delação de Mauro Cid envolve um possível apoio a uma iniciativa golpista discutida em uma reunião entre Bolsonaro e comandantes das Forças Armadas. Essas alegações foram divulgadas pelos jornalistas Bela Megale, do jornal "O Globo", e Aguirre Talento, do UOL.

A Marinha esclareceu que, até o momento da publicação da nota, não havia conhecimento do conteúdo completo da delação mencionada. No entanto, a instituição reiterou seu compromisso com a legalidade e destacou que qualquer posicionamento individual de um oficial não deve ser interpretado como representativo da posição oficial da Marinha do Brasil.

"Consciente de sua missão constitucional e de seu compromisso com a sociedade brasileira, a MB, Instituição nacional, permanente e regular, reafirma que pauta sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência", disse a instituição em nota.

"A MB reitera, ainda, que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Força e que permanece à disposição da justiça para contribuir integralmente com as investigações", concluiu.





O Exército também publicou uma nota e afirmou que não teve acesso a delação de Mauro Cid. “A Força não se manifesta sobre processos apuratórios”, posicionou-se.

"Por fim, cabe destacar que a Força pauta sua atuação pelo respeito à legalidade, lisura e transparência na apuração de todos os fatos que envolvam seus militares", completou.