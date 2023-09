Divulgação Wellington Macedo de Souza é ouvido pela CPMI do 8 de janeiro nesta quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira (21), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro ouve o blogueiro Wellington Macedo, acusado de incentivar atos antidemocráticos e suspeito da tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera de Natal do ano passado. A oitiva está marcada para começar às 9h.

Wellington Macedo foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai na última quinta-feira (14) e entregue à Polícia Federal brasileira no mesmo dia.

O requerimento para a convocação de Macedo foi apresentado pelos deputados Duarte Jr. (PSB-MA) e Duda Salabert (PDT-MG).

O blogueiro foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, durante a gestão da ex-ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e agora senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

Segundo requerimento, além de blogueiro, ele se identifica como "bolsonarista radical".

Ainda conforme o texto, Macedo "é conhecido por se utilizar de canais eletrônicos para divulgar denúncias sem provas que já resultaram em dezenas de processos judiciais de reparação por danos morais e por incentivar atos contra a democracia e contra as instituições democráticas".

Os parlamentares autores do documento afirmam que o depoimento de Macedo tem "incontestável relevância" para a CPMI devido ao fato de ele ter um "histórico de repetidas atuações em atos antidemocráticos, incluindo atos violentos".













A presidente da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), também apresentou um requerimento para ouvir Wellington Macedo como testemunha. De acordo com ela, "Wellington trará informações de enorme valia para a condução dos nossos futuros trabalhos na presente comissão". Os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Rogério Correia (PT-MG) também apresentaram requerimentos para a convocação de Macedo.

Além do blogueiro, outras duas pessoas foram condenadas pela tentativa de atentado em Brasília — ambas presas em janeiro deste ano.

Macedo foi condenado a seis anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de uma multa de R$ 9,6 mil. Os outros envolvidos no caso são George Washington de Oliveira Sousa — com pena de nove anos e quatro meses de prisão — e Alan Diego dos Santos Rodrigues — com pena de cinco anos e quatro meses.

O blogueiro teve a participação no caso descoberta após o rastreamento da tornozeleira eletrônica que ele usava na época. Câmeras de segurança de uma loja e do próprio caminhão de combustíveis em que o explosivo foi colocado mostram o momento em que Macedo se aproxima com seu carro para que Alan Diego dos Santos Rodrigues coloque a bomba. As imagens foram divulgadas no dia 15 de janeiro pelo Fantástico .