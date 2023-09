Divulgação: PF Dinheiro apreendido na operação da PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (20), quatro operações contra o garimpo e comércio ilegal de ouro de Terras Yanomamis . A suspeita é que a ação, que teria extraído o minério das terras indígenas e da Venezuela, tenha movimentado quase R$ 6 bilhões.

Em Roraima, onde está a maior parte das Terras Yanomamis, ocorrem duas operações. Segundo as investigações, foram cumpridos ainda dois mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão também nos estados do Amazonas, Goiás e Distrito Federal.

As prisões ocorreram em Boa Vista e em Anápolis, Goiás. Segundo a PF, os presos são Ariel Silva Magalhães, empresário e negociava a retirada de ouro ilegal das Terras Yanomamis. E Brubeyk do Nascimento, negociador do ouro minerado em garimpos ilegais, além de esquematizar a venda internacional do minério.

Nesta quarta-feira, a PF também deflagrou uma operação contra o garimpo ilegal no Amazonas. Na ação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca nos estados de Amazonas, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Pará.

O motivo da operação seria indícios de esquema de contrabando de ouro para Europa após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 kg de ouro. A Justiça ainda tornou indisponível os ativos financeiros, veículos e aeronaves dos suspeitos.