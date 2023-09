redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Roberto Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes , do S upremo Tribunal Federal (STF) , pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson sobre a revogação da prisão preventiva.



Os advogados solicitam que a prisão seja convertida em domiciliar, já que o Hospital Samaritano, onde o ex-deputado está internado, afirma que ele tem condições de alta para ser tratado em casa, sob acompanhamento.

O ex-presidente do PTB também teria que realizar fisioterapia e serviços de nutrição.

Um receituário da equipe médica afirma que Jefferson mantém “sono insatisfatório e humor deprimido, com episódios de delirium persecutório e angústia”.

Os advogados João Pedro Barreto e Juliana David garantem que Jefferson cumpriria medidas cautelares, como entrega das armas em posse do ex-deputado.



O ex-deputado federal foi preso em flagrante e levado ao Presídio José Frederico Marques na zona norte do Rio de Janeiro, por lançar granada contra policiais federais durante o cumprimento da decisão do STF em outubro do ano passado, em sua residência em Levy Gasparian, no interior do estado.

O ex-parlamentar reagiu à prisão lançando uma granada e atirando contra a equipe da Polícia Federal (PF), onde estilhaços atingiram policiais e também a viatura da corporação. Os dois policiais atingidos pelos estilhaços da granada tiveram ferimentos leves. Roberto Jefferson foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.