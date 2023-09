Reprodução Lula e o líder cubano, Miguel Díaz-Canel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa neste sábado (16) da reunião de cúpula do grupo G77 em Havana, capital de Cuba . O encontro reúne 134 países em desenvolvimento integrantes do sistema das Nações Unidas (ONU). Além disso, o petista irá se reunir com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Miguel Díaz-Canel é um dos aliados de Lula na América Latina. Ele governa o país desde 1959. Na reunião bilateral, os dois líderes devem estreitar as relações, que se afastaram durante a gestão de Jair Bolsonaro e devem conversar sobre a dívida de US$ 538 milhões de Havana com Brasília.

Ontem (15), o regime de Cuba afirmou que espera "algum tipo de flexibilidade" do governo de Lula para a renegociação da dívida.





Nova York

Após a reunião com Díaz-Canel, Lula deve seguir para Nova York , nos Estados Unidos, onde deve chegar no fim da tarde deste sábado. Ele fará o discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU .

O petista não participa da assembleia há 14 anos. A última vez foi em 2009.Em seu discurso de retorno, Lula deve abordar a preservação do meio ambiente, o combate à desigualdade e a ajuda de financiamento para preservar florestas.

A 78ª Sessão da Assembleia Geral ocorre entre 19 e 21 de setembro. Durante a semana, o presidente brasileiro deve se encontrar ainda com o mandatário dos EUA, Joe Biden. Eles devem tratar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fundamentados pela ONU.