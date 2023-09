Reprodução Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou nesta sexta-feira (15) seu pesar pela morte do policial federal Lucas Caribé, ocorrida durante uma operação policial em Salvador, Bahia. Lucas, de 42 anos, já havia trabalhado na equipe de segurança de Lula na Bahia,

A operação policial, denominada "Fauda", tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e estava focada na desarticulação de suspeitos de integrar uma facção criminosa atuante na região. Durante a operação, uma troca de tiros ocorreu, resultando em um total de cinco pessoas baleadas, incluindo Caribé e outros suspeitos.

Além de Lucas, um policial civil também ficou ferido durante o confronto e precisará passar por uma cirurgia no olho.

O presidente Lula, em seu comunicado oficial, expressou suas condolências à família do policial federal e prestou homenagens ao trabalho realizado pelos profissionais da segurança pública em todo o país.





Confira o texto abaixo:

"Recebi com profunda tristeza e indignação a morte do agente da Polícia Federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, durante operação de combate ao crime organizado, hoje, em Salvador. Ele estava há dez anos na PF, atuando no enfrentamento do narcotráfico e do tráfico de armas, entre outras operações de alta periculosidade.

Lucas fez parte da equipe designada pela PF para a minha segurança na Bahia, durante a campanha eleitoral e também agora, na Presidência. Cumpriu sua missão com exemplar profissionalismo.

Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas".