Valter Campanato/Agência Brasil Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT)

Assaltantes invadiram a casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no bairro de Indianópolis, Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (14). Haddad e a filha estavam no imóvel no momento da tentativa de invasão.

Por volta das 5h da manhã, o ministro foi acordado e conferiu as gravações de câmeras de segurança. Ele visualizou nas imagens que uma moto havia parado na porta da casa por volta de 3h da madrugada. Um dos criminosos arrombou o portão sob o uso de alguma ferramenta.



Os assaltantes não conseguiram entrar no interior da residência e fugiram. Ninguém foi preso até o momento. Detalhes estão sendo levantados pela investigação policial, a cargo da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo.

Em nota, o Ministério da Fazenda informou:



"O quintal da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi invadido por quatro homens na madrugada desta quinta-feira (14). O ministro estava em casa. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial" .