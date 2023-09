Reprodução/TV Câmara Distrital General Dutra, ex-comandante militar do Planalto





Nesta quinta-feira (14), às 9 horas, a CPMI do 8 de Janeiro ouvirá o depoimento do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-comandante do Comando Militar do Planalto. A convocação tem como objetivo esclarecer as ações do Exército no dia 8 de janeiro, quando atos golpistas ocorreram em Brasília.

O general Dutra é visto como uma das peças-chaves para entender o contexto dos eventos, uma vez que ele permitiu a continuidade dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que serviram como base para os atos ocorridos naquela data.

Dos oito requerimentos que fundamentam a oitiva, seis partiram da oposição, com a finalidade de investigar a atuação do governo federal no dia 8 de janeiro.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) destacou que o Comando Militar do Planalto não foi incluído na estratégia de segurança para a data, embora tenha oferecido suas tropas para o evento.

Por sua vez, o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e a deputada Duda Salabert (PDT-MG) argumentam que o Exército atuou para evitar o desmonte do acampamento de Brasília, inclusive interditando uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal na noite do próprio dia 8 de janeiro.





O general Dutra já prestou depoimento em maio à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na ocasião, ele afirmou que não era atribuição do Comando Militar do Planalto interferir no acampamento, uma vez que este não atrapalhava o quartel. Além disso, destacou que o Exército não recebeu ordem judicial para desmontar o acampamento antes do dia 8.

A CPMI já havia solicitado a quebra dos sigilos telefônico e telemático do general Dutra, e o material correspondente foi disponibilizado à comissão em agosto. A expectativa é que seu depoimento esclareça pontos sobre o papel do Exército nos atos golpistas.