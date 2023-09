Reprodução CPMI dos Atos Terroristas





A CPMI dos Atos Golpistas do 8 de janeiro escutará nesta terça-feira (12) a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), Marília Ferreira Alencar, e a cabo da Polícia Militar do Distrito Federal Marcela da Silva Morais Pinno.

Marília irá depor como testemunha e é considerada fundamental para esclarecer aspectos relacionados aos acontecimentos daquele dia.

A cabo Pinno também falará com a CPMI, porque teve um papel de destaque na repressão aos atos na Praça dos Três Poderes e foi promovida em reconhecimento a suas ações corajosas durante o episódio.

A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal perdurou por 23 dias e resultou na exoneração de nove agentes de segurança que ocupavam cargos na secretaria, incluindo Marília Ferreira de Alencar.





Uma das questões que a CPMI investigará é a ausência de uma ordem de serviço ou plano operacional da PMDF para a atuação policial no dia 8 de janeiro, mesmo após informações sobre os ataques terem sido repassadas pela Inteligência da Polícia Federal. Esse fato suscitou questionamentos sobre a coordenação e preparação das forças de segurança para lidar com a situação naquele dia.

Marília Ferreira Alencar, como ex-subsecretária de Inteligência, tinha acesso a relatórios do Sistema Brasileiro de Inteligência e atuava como assessora do governo do Distrito Federal. Seu cargo era estratégico, uma vez que ela era uma das principais colaboradoras do então secretário de Segurança, Anderson Torres.