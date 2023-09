Reprodução: Agência Brasil Vândalos invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta quinta-feira (14), o julgamento contra quatro réus por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro . A sessão terá início às 9h30 com o voto do ministro mais novo, Cristiano Zanin.

Ontem (13), durante o primeiro dia de julgamento, votaram somente o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, e o ministro revisor, Nunes Marques. Os votos foram divergentes em relação à condenação por crimes contra a democracia.

No primeiro dia, os ministros analisaram somente um réu, o Aécio Lúcio Costa Pereira. Restam ainda o voto de nove ministros.

Alexandre de Moraes se manifestou favorável à condenação de Aécio pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado,

golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O magistrado propôs uma pena total de 17 anos de prisão para o réu.

Já Nunes Marques defendeu a condenação do réu por apenas dano qualificado e deterioração do patrimônio público . Dessa forma, a pena de Aécio seria de 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto.

O primeiro réu foi filmado no Congresso usando uma camiseta com as inscrições “intervenção militar já”. Ele foi preso em flagrante ainda dentro do Senado, no dia 8 de janeiro. A defesa alegou que Aécio estava em uma "manifestação pacífica" e que as depredações foram realizadas por pessoas infiltradas, não pelos manifestantes acampados.

Após a análise do caso de Aécio, os ministros devem julgar mais três réus pelas invasões golpistas, são eles: