Reprodução/Twitter Binho Bezerra e esposa foram achados mortos no Guarujá





No último sábado (9), o empresário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, e sua esposa Luciana Bezerra foram encontrados mortos em uma residência no condomínio de luxo em Guarujá, litoral de São Paulo.

Binho Bezerra, de 64 anos, era uma figura de destaque no cenário financeiro brasileiro e chegou a ocupar a 205ª posição na lista de bilionários da Forbes no final de 2022, com um patrimônio avaliado em R$ 1,5 bilhão. Sua trajetória de sucesso no mundo dos negócios era acompanhada de um histórico familiar na política e nos negócios.

Ele nasceu em Olinda (PE) e era filho de Humberto Bezerra, ex-vice-governador do Ceará e ex-deputado federal, e sobrinho de Adauto Bezerra, ex-governador do Ceará e ex-deputado federal.

A família Bezerra foi fundamental na fundação do BicBanco em 1938, uma instituição financeira que, em 2013, foi vendida ao China Construction Bank por um montante de R$ 1,62 bilhão e atualmente é denominada CCB Brasil.

Uma das marcas de sua carreira notável foi a nomeação como presidente da instituição financeira, tornando-se, aos 38 anos, o presidente mais jovem de uma instituição financeira no Brasil.

Binho Bezerra também recebeu o título de Cidadão Cearense, honraria concedida pela Assembleia Legislativa em 2013, reconhecendo suas contribuições para o estado.





O caso

O empresário, sua esposa e um cachorro da família foram encontrados mortos ontem em uma residência localizada em um condomínio na Praia do Iporanga, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

A Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias das mortes, e até o momento, a suspeita é de que elas tenham sido causadas por um vazamento de gás, usado para aquecer a piscina da casa. Não foram encontrados sinais de violência nos corpos do casal.

A perícia foi solicitada no local para examinar detalhadamente a residência e determinar as causas das mortes. Os investigadores não descartam nenhuma hipótese para a morte e solicitaram imagens de segurança do condomínio em que o empresário foi encontrado sem vida.