No dia seguinte à confirmação do deputado federal Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos , a Executiva nacional do partido Republicanos emitiu uma nota afirmando que seguirá mantendo uma posição independente do governo.

"O Republicanos vem a público reiterar, mais uma vez, que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente", afirma o início da nota.

No entendimento do partido, o convite para assumir o ministério foi pessoal do presidente Lula para o deputado. A nota ainda determina que Costa Filho se licencie do cargo de deputado federal e também da presidência do partido em Pernambuco.

"Silvio Costa, como anunciado pelo próprio deputado nesta quarta-feira (6), deverá se licenciar não somente do cargo de deputado federal, mas também de suas funções partidárias, tanto na presidência do partido em Pernambuco quanto do cargo de 1º tesoureiro na Executiva Nacional Do Republicanos".

Leia a nota completa :

"O Republicanos vem a público reiterar, mais uma vez, que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente.

Sendo assim, informamos que a indicação que a indicação do deputado federal Silvio Costa Filho (PE) para o Ministério de Portos e Aeroportos trata-se exclusivamente de um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar.

Diante disso, ao aceitar o convite, Silvio Costa Filho, como anunciado pelo próprio deputado nesta quarta-feira (6/9), deverá se licenciar não somente do cargo de deputado federal, mas também de suas funções partidárias, tanto na presidência do partido em Pernambuco quanto do cargo de 1º tesoureiro na Executiva Nacional Do Republicanos.

Reconhecemos a trajetória política do deputado, que sempre contribuiu para o desenvolvimento do Republicanos e seguiu orientações do partido em votações no Congresso Nacional.

Por fim, reafirmamos nosso compromisso público de seguir apoiando o que for bom para o povo brasileiro e o Brasil."

Silvio Costa Filho está em seu segundo mandato como deputado federal e já foi deputado estadual de Pernambuco entre 2007 e 2019. O deputado também foi secretário estadual de Turismo entre 2007 e 2009, durante a gestão de Eduardo Campos.