Reprodução/Twitter Vaca foi encontrada em telhado de casa





Na última quarta-feira (6), moradores da cidade de Estrela, localizada no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, foram surpreendidos por uma cena inusitada e impressionante. Após as inundações provocadas pelo ciclone extratropical, uma vaca foi encontrada no telhado de uma residência, deixando a população perplexa.

A situação gerou preocupações quanto à segurança do animal e à necessidade de um resgate adequado. Segundo informações da prefeitura local, será necessário o uso de um guincho especializado para retirar a vaca do telhado com segurança, dada a complexidade da operação.

No entanto, a situação não é simples, pois a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros da região estão atualmente envolvidos em diversas operações de resgate e auxílio às áreas afetadas pelo ciclone extratropical.

Confira o vídeo:



VÍDEO | Em Estrela, no bairro Oriental, uma vaca foi parar no telhado de uma residência após as fortes chuvas que atingiram o município e outras regiões do Rio Grande do Sul.



📹 Prefeitura de Estrela. pic.twitter.com/0JfOdhq2li — Correio do Povo (@correio_dopovo) September 7, 2023





Aguardando Resgate

Enquanto a população e as autoridades lidam com as consequências do ciclone, o dono da vaca aguarda ansiosamente o resgate do seu animal de criação, que de alguma forma acabou em cima do telhado de uma residência.

A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul deixou rastros de destruição, com centenas de pessoas desabrigadas em Estrela e abrigadas em ginásios municipais.

As inundações resultantes das intensas chuvas e do ciclone extratropical já provocaram 39 mortes e afetaram mais de 6,3 mil pessoas em nada menos que 80 cidades do estado.





Calamidade pública

Os governos federal e estadual reconheceram o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.



O reconhecimento do estado de calamidade pública abre portas para que os 79 municípios atingidos solicitem verbas para diversas finalidades. Esses recursos visam apoiar a assistência à população, o restabelecimento de serviços essenciais e a reconstrução de infraestrutura e moradias que foram danificadas ou destruídas pelo desastre.