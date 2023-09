Wilson Dias/Agência Brasil Ana Moser, ministra do Esporte

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quarta-feira (5) a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte. A pasta será administrada por André Fufuca (PP-MA) após pressão do Centrão para ter mais espaço no Palácio do Planalto.

Ana Moser foi informada da sua exoneração na terça (4) após reunião com Lula. Ele explicou que precisava entregar o ministério ao Progressistas para ter governabilidade no Congresso Nacional.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi extinto, e uma secretaria especial para o tema foi criada sob o guarda-chuva do Ministério da Cidadania.

Ao longo da campanha de 2022, Lula prometeu reativar o ministério e colocar uma pessoa técnica. Porém, cerca de nove meses depois de tomar posse, resolveu aceitar o pedido do Centrão.

Quem é Ana Moser?

Ana Moser é uma ex-jogadora de vôlei brasileira que se destacou como uma das maiores atletas da modalidade no Brasil e no mundo. Ela nasceu em 14 de agosto de 1968, em São Paulo, Brasil.

Sua carreira no voleibol incluiu a participação em quatro edições dos Jogos Olímpicos, representando a seleção brasileira feminina de vôlei. Ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e também competiu em Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996.

Além de suas realizações como atleta, Ana Moser também é conhecida por seu trabalho fora das quadras. Ela se formou em Educação Física e fundou o Instituto Esporte & Educação, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a educação e o desenvolvimento pessoal de jovens por meio do esporte. Seu trabalho no campo da educação e desenvolvimento social é amplamente reconhecido e premiado.

Ana Moser é uma figura respeitada tanto no esporte quanto na promoção de causas sociais e educacionais no Brasil. Ela desempenhou um papel importante na formação da juventude e na promoção do esporte como ferramenta de transformação social.

Ana Moser foi a primeira mulher a comandar o Esporte. Com a ela, o ministério voltou a ser comandado por um atleta desde Pelé, que foi ministro extraordinário do governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.