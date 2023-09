Presidencia Ucrânia - 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que decidiu substituir o ministro da Defesa do país, Oleksiy Reznikov, que deixa o governo em meio a acusações de corrupção. O novo ministro que deve assumir a pasta é Roustem Oumerov, chefe do principal fundo de privatização do país.

O anúncio foi feito nesse domingo (3). Na ocasião, Zelensky disse que se prepara para a maior mudança no sistema de defesa da Ucrânia desde o início do conflito após invasão russa, em fevereiro de 2022.

Em janeiro já haviam suspeitas de compra de alimentos para o exército a preços superfaturados e investigações da imprensa ucraniana indicaram que soldados recebiam equipamentos defeituosos e roupas de verão durante o inverno. A possível exoneração de Reznikov começou a ser discutida em fevereiro.

Antes da demissão, Zelensky anunciou, em 11 de agosto, que todos os funcionários regionais responsáveis pelo recrutamento militar para erradicar um sistema de corrupção seriam exonerados.

A decisão enfraqueceu Reznikov. Com o anúncio desse domingo, Zelensky afirmou que quer mudanças no ministério que, de acordo com ele, precisa de novos formatos e de uma nova abordagem com os militares e com a população.

"Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia. Oleksiy Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala", disse Zelensky, conforme a agência de notícias Reuters . "Acredito que o ministério precisa de novas abordagens e outros formatos de interação tanto com os militares como com a sociedade como um todo".

Ele afirmou esperar que o parlamento aprove a indicação de Oumerov, que, segundo ele, "não precisa de nenhuma apresentação adicional". O presidente ucraniano vai enviar a candidatura de Oumerov ao parlamento para revisão.

Aos 41 anos, o indicado é ex-legislador e participou de negociações sensíveis durante a guerra, como o acordo de cereais do Mar Negro.

Zelensky disse que quer erradicar a corrupção no governo ucraniano para que Kiev alcance a chance de integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a União Europeia.