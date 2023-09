Reprodução Luanna Rezende, prefeita afastada de Vitorino Freire (MA), ao lado do irmão, o ministro Juscelino Filho (União Brasil)

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta sexta (1) mandados de busca e apreensão na Operação Benesse, que foca no ministro da Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA). Um dos alvos da busca é a irmã do ministro, Luanna Rezende (DEM).

Ela foi afastada do seu cargo de prefeita de Vitorino Freire, cidade no interior do Maranhão, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. A PF solicitou um pedido de buscas contra Juscelino, mas Barroso negou.

A investigação tem como alvo obras da construtora Construservice, contratadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e bancadas com o dinheiro de emendas parlamentares. A Companhia foi entregue por Bolsonaro a partidos do centrão e mantida dessa forma pelo governo Lula (PT).

Em comunicado, a PF informou que a operação tem como objetivo "desarticular organização criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro". Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão ocorrem nos municípios de São Luís, Vitorino Freire e Bacabal.

A atual fase das investigações, que se iniciaram em 2021, ainda segundo a PF, "alcança o núcleo público da organização criminosa, após se rastrear a indicação e o desvio de emendas parlamentares destinadas à pavimentação asfáltica de um município maranhense".

Os investigados podem responder judicialmente por fraude, lavagem de capitais, organização criminosa, peculato e corrupção ativa e passiva.