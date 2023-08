Reprodução Lula ao lado de Lurian





Um acidente envolvendo o carro oficial da escolta de Lurian Lula da Silva, filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorreu na tarde desta quinta-feira (31) na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na RJ-106 e afetou uma motocicleta por volta das 13h20.

Lurian não estava presente no veículo no momento da colisão. O acidente teve como vítima o motoqueiro identificado como Jackson da Silva, de 39 anos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Che Guevara, apresentando um quadro de saúde estável.

Apesar de informações iniciais não confirmarem ferimentos em outras vítimas, notícias locais sugerem que um segurança que estava no carro da escolta poderia ter sofrido ferimentos leves.

A filha do presidente da República já teve uma forte presença na política local de Maricá, tendo presidido o PT na região. Ela também residiu na cidade por um longo período. Entretanto, atualmente, Lurian reside em Sergipe.





Bia Lula, filha de Lurian e neta do presidente, confirmou que sua mãe não estava presente no carro no momento do acidente e se encontra visitando seus filhos.

Até o momento, a Secretaria de Comunicação da Presidência não respondeu aos questionamentos sobre o episódio.