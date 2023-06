Reprodução Ciro Gomes e Lula

O candidato à presidência da República em 2022 e ex-ministro da Integração Nacional nos primeiros governos de Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), voltou a fazer críticas contra o atual presidente petista. Em palestra na última quinta-feira (15), em evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, na capital do Estado do Ceará, o ex-aliado afirmou que está "todo mundo roubando" no governo, “igualzinho” ao que ocorreu no passado, sem apresentar provas das novas queixas.

“O escândalo de 2024 já está sendo aplaudido hoje”, disse Ciro. “Na Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), está todo mundo roubando igualzinho; a gente sabe todo mundo que está roubando e onde”, afirmou o pedetista. Ciro Gomes também apontou que os prefeitos têm recebido propostas superfaturadas de deputados e que, eventualmente, o escândalo virá à tona. “Quando o governo é novinho, todo mundo deixa para lá, vai só anotando e guardando os documentos”, disse. “Quando o governo enfraquecer, pega o bolo de barro e joga no paletó do cidadão”, complementou.

No evento, o ex-governador do Ceará e ex-candidato à Presidência em quatro eleições diferentes (1998, 2002, 2018 e 2022) também afirmou que seu "apetite eleitoral” acabou. “Eu me senti obrigado a representar uma espécie de corrente de opinião que tirava 10%, 12%, e agora praticamente me deixou falar só”, revelou Ciro Gomes. Na última corrida eleitoral, em 2022, o então candidato à presidência pelo Partido Democrático Trabalhista teve 3,04% dos votos válidos no primeiro turno, terminando a disputa em quarto lugar, atrás de Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Simone Tebet (MDB). A íntegra do vídeo pode ser vista aqui.

