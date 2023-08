CanalGOV - 14/08/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Neste domingo (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da 14ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe.

O petista cumpre uma semana inteira de compromissos oficiais no continente africano, iniciados com o encontro da cúpula do Brics, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandatário retorna a Brasília ainda neste domingo.

Depois, Lula esteve em Luanda, na Angola, onde se encontrou com autoridades locais para retomar relações bilaterais e firmar acordos.

Em discursos nos últimos dias, Lula destacou que quer reaproximar o Brasil da África e estreitar relações com os países do continente.

"Muitas vezes, por ignorância, pessoas brasileiras acham que fazer negócio com países ricos é muito melhor, e não se dão conta que os países ricos muitas vezes não querem fazer negócio conosco. Eles querem exportar para nós produtos de alto valor agregado e querem comprar de nós apenas commodities, soja, minério de ferro, milho e carne", afirmou ele durante fala em Angola na última sexta-feira (25).



Hoje, durante a conferência, a presidência temporária da comunidade passará de Angola para São Tomé e Príncipe. A CPLP é formada por oito países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste) e tem o objetivo de facilitar a integração e cooperação entre essas nações.

Ao longo do dia, os chefes de Estado devem discutir formas de estabelecer apoio mútuo a negociações em outros organismos internacionais, entre outros pontos, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.