Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.08.2023 Hacker Walter Delgatti Neto depondo à CPMI do 8 de Janeiro





Na semana passada, Walter Delgatti, conhecido como hacker do "Vaza Jato", prestou depoimento à Polícia Federal, trazendo à tona informações sobre um encontro entre ele e Jair Bolsonaro (PL-RJ). Delgatti alegou que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, testemunhou um encontro entre ele e o ex-presidente no Palácio do Alvorada em agosto de 2022.

De acordo com o depoimento de Delgatti, o encontro entre ele e Bolsonaro teria sido realizado para discutir a possibilidade de invasão das urnas eletrônicas. O hacker afirmou que foi Carla Zambelli (PL-SP), deputada federal, quem o levou ao Palácio do Alvorada para se reunir com o capitão da reserva.

Delgatti relatou que Mauro Cid já estava presente ao lado de Bolsonaro quando ele chegou acompanhado por Zambelli. O ex-presidente estava no momento do encontro durante o café da manhã.

Durante a conversa, Cid teria ouvido detalhes sobre a suposta invasão das urnas eletrônicas e o hacker mencionou que, após o encontro, seguiu para o Ministério da Defesa.

O depoimento também revelou que Delgatti realizou cinco visitas ao Ministério da Defesa com o objetivo de desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.





Nesta sexta (25), Mauro Cid compareceu à PF para prestar depoimento como parte de um inquérito que investiga as atividades do hacker.

O inquérito em questão aborda as ações de Delgatti, que atualmente se encontra detido desde o dia 2 de agosto, após ser acusado de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essas ações, orquestradas pelo hacker, tinham como objetivo gerar suspeitas em relação ao sistema judiciário e ao processo eleitoral no Brasil.