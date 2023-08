Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023

A Câmara Municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, instituiu o "Dia Municipal do Patriota" para ser celebrado em 8 de janeiro, data que marca o ataque aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

O dia foi incluído no calendário de datas comemorativas e de conscientização da capital gaúcha.

O projeto foi proposto pelo vereador Alexandre Bobadra (PL) — que é o do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — e não menciona, no texto, os atos golpistas. A proposta foi aprovada e promulgada pelo presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB).

O vereador responsável pela proposta teve o mandato cassado em segunda instância por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2020.

A ação foi confirmada neste mês pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, mas, embora tenha sido afastado, Bobadra pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A cassação ocorreu após ele ser alvo de uma acusação de três candidatos do antigo PSL — hoje União Brasil após fusão com o DEM —, que disseram que, à época, Bobadra concentrou os recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral.