Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/06/2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nessa quinta-feira (24), os extratos bancários referentes aos quatro anos em que esteve à frente do Executivo. Sua defesa solicitou sigilo nos autos. Entre os dados que constam dos extratos estão as vendas de automóvel e jet-ski e o ressarcimento de despesas com saúde.

"Considerando o teor dos documentos ora apresentados, requer a decretação do sigilo da presente petição e seus anexos", escreveu a defesa. A decisão, feita de "forma espontânea" por Bolsonaro, ocorre após o ministro Alexandre de Moraes ter acatado um pedido da Polícia Federal (PF) e autorizado sua quebra de sigilo. As informações são da jornalista Julia Duailibi, da GloboNews.

"Em que pese a ausência de qualquer intimação que permitisse a confirmação de tal determinação, o peticionário comparece de forma espontânea aos presentes autos, para apresentar seus extratos bancários, do período em que atuou como Presidente da República, afastando a necessidade de se movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão", diz a petição assinada pelos advogados Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser.





Moraes determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em 17 de agosto. A investigação se dá para averiguar um suposto esquema de venda de presentes dados por delegações estrangeiras ao governo brasileiro.

A PF analisa, no esquema das joias, uma escultura de cavalo de liga metálica; kits masculinos de ouro e rosé; e joias femininas.