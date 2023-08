Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Nísia Trindade, ministra da Saúde





A ministra da Saúde, Nísia Trindade, passou por uma mudança positiva em sua relação com os parlamentares do Centrão, de acordo com informações da GloboNews e do Portal iG – Último Segundo.

Inicialmente, Nísia enfrentava certa desconfiança por parte do Centrão devido ao seu perfil considerado "técnico" em vez de "político".

O Centrão havia solicitado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o controle do Ministério da Saúde, porém, o petista manteve sua decisão de manter Nísia no cargo.

Durante o mês de junho, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), realizou uma reunião com Nísia para solicitar maior celeridade na liberação das emendas da Saúde.

Entre junho e agosto, a dinâmica entre Nísia e o Centrão se transformou. A ministra passou a ser reconhecida como alguém que "cumpre com seus compromissos" e tem liberado as emendas de forma mais fluida.

De acordo com relatos de deputados e senadores, o Ministério da Saúde efetuou a liberação de cerca de 50% das emendas, um número substancialmente maior quando comparado a outros ministérios que sequer alcançaram os 10% de liberação.

Além disso, os parlamentares têm elogiado o aprimoramento do diálogo entre o Ministério da Saúde e o Congresso Nacional. Há relatos de que a comunicação entre ambas as partes foi substancialmente aprimorada.





Há também parlamentares que estão defendendo um aumento no orçamento destinado à Saúde, com o objetivo de reforçar a alocação de emendas.

Em resumo, a ministra Nísia Trindade conseguiu reverter a percepção inicial do Centrão e conquistou o reconhecimento por sua eficiência na liberação de emendas e pelo diálogo aprimorado com o Congresso Nacional.