Valter Campanato/Agência Brasil Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil





O depoimento agendado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) do senador Ciro Nogueira, atual presidente do PP, teve de ser adiado na manhã desta quinta-feira (24) devido a razões de saúde.

Segundo informações fornecidas por sua equipe, Ciro Nogueira passou por uma cirurgia na última terça-feira (22) para a remoção de um tumor benigno localizado em sua coluna. Encontra-se, atualmente, em processo de recuperação. Embora o local onde a cirurgia tenha sido realizada não tenha sido divulgado, ainda não há uma data definida para a alta hospitalar do senador.

Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro, é uma testemunha chave em investigações que se referem à possível distorção de propósitos nas celebrações do 7 de Setembro de 2022. Alega-se que essas celebrações teriam sido utilizadas para favorecer a candidatura de Bolsonaro e seu vice, o general Walter Braga Netto.

Até o momento, o TSE não agendou uma nova data para o depoimento do senador Ciro Nogueira. As investigações concentram-se nas condutas de Bolsonaro e Braga Netto, que estão sendo acusados de abuso de poder político e uso inadequado de meios de comunicação durante os eventos de comemoração do Bicentenário da Independência, realizados em Brasília e no Rio de Janeiro.





Vale destacar que outros depoimentos já ocorreram no âmbito dessas investigações. Entre eles, figuram os testemunhos dos governadores Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.

Na semana seguinte, estão programados os depoimentos de outras figuras relevantes, como o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB).