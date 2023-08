Divulgação / PF - 18.08.2023 PF cumpre mandados judiciais expedidos pelo STF

Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal cumpre sete mandados de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após representação da Procuradoria-Geral da República (PGR). A ação tem como alvo integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que integravam a cúpula da corporação na data dos ataques registrados aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Os oficiais foram acusados de omissão diante dos atos do 8 de janeiro. Para o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, os policiais que integravam a cúpula da PMDF na data poderiam ter agido para evitar a invasão, que resultou na destruição de partes do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto.

O atual comandante-geral, coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi preso preventivamente e, além dele, o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, chefe do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF na data, também é alvo da operação. As informações são da coluna "Na Mira", do jornal Metrópoles .

*Em atualização